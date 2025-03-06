В Подмосковье около 100 объектов выставили на земельно-имущественные торги

С 24 по 28 февраля 2025 года в Московской области на торги выставлено 99 объектов, из которых 86 земельных участков в аренду, 11 земельных участков на продажу, 1 нежилое помещение на продажу и 1 объект водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в муниципальном округе Чехов продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Сидориха. Начальная цена — 1 509 600 руб.

В Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 10 соток, расположенный в деревне Берюлево. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 338 191,77 руб./год.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.