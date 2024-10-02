В Подмосковье оказали более 207 тыс земельных услуг в 2024 года

В Московской области с начала года предоставили свыше 207,3 тыс. государственных услуг по земле в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

В рейтинге самых популярных услуг по-прежнему лидирует услуга по перераспределению земель. На нее жители подали более 50,6 тысяч заявлений. На втором месте — предварительное согласование предоставления земельных участков, за этой услугой обратились свыше 44,7 тысячи заявителей. И завершает тройку лидеров — услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов, за девять месяцев услугой воспользовались более 23,8 тысячи граждан.

Земельно-имущественные услуги удобны тем, что их можно получить в удаленном формате, благодаря чему увеличивается скорость и качество их предоставления. Помощь в выборе той или иной услуги оказывает сервис, который так и называется «Помощь по выбору нужной услуги Минимущества». Для граждан и бизнеса специалисты ведомства регулярно проводят обучающие вебинары, помогающие повысить качество подачи документов на оказание земельных услуг и тем самым снизить количество отказов.

В онлайн формате можно утвердить схему раздела или объединения земельных участков на участках неразграниченной собственности, оформить в аренду без торгов объекты капитального строительства, оформить земельные участки неразграниченной собственности в аренду и собственность через торги, оформить земельные участки в безвозмездное и бессрочное пользование, согласовать границы участков, смежных с участками, находящимися в собственности Московской области, установить публичный сервитут для размещения: сетей газо- и водоснабжения, связи, электричества, водоотведения и других линейных объектов областного значения, установить соответствие ВРИ классификатору и т. д.

С подробной информацией о каждой услуге можно ознакомиться на портале РПГУ. В каждой услуге имеется четкий регламент, указан подробный список документов, а также есть техподдержка куратора в помощь заявителям. Средний срок предоставления услуг от 1 до 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.