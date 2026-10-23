В Подмосковье оформили более 426 тыс объектов бытовой недвижимости

Управление Росреестра по Московской области за девять месяцев 2026 года провело учетно-регистрационные действия в отношении 426 723 объектов бытовой недвижимости, включая 184 504 земельных участка, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За девять месяцев 2026 года подмосковный Росреестр провел учетно-регистрационные действия в отношении 426 723 объектов бытовой недвижимости. Из них 184 504 — земельные участки.

К бытовой недвижимости относятся многоквартирные, индивидуальные жилые и садовые дома, квартиры, комнаты, гаражи, хозяйственные и вспомогательные постройки, а также земельные участки под их строительство.

Учет и регистрация прав на такие объекты — одно из приоритетных направлений работы Росреестра. В Подмосковье учетные действия по электронным заявлениям проводят за один рабочий день. Это повышает качество госуслуг, способствует развитию инфраструктуры и упрощает оформление прав для граждан и бизнеса.

В регионе оптимизируют кадастровый учет и регистрацию прав, формируют полный и точный реестр недвижимости, развивают цифровые сервисы для защиты имущественных прав. Подать документы в электронном виде можно на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).

«Развитие электронных услуг Росреестра обеспечивает заявителям оперативный доступ к достоверным сведениям об объектах недвижимости, повышает безопасность совершаемых сделок и служит основой для совершенствования цифровой инфраструктуры ведомства», — отметил заместитель начальника отдела организации и контроля управления Николай Войтович.

С 1 марта 2025 года в России действует принцип «построил — оформи». Эксплуатацию построенного здания, сооружения, индивидуального жилого или садового дома можно начинать только после внесения сведений о правах в Единый государственный реестр недвижимости. Требование установлено Федеральным законом от 26.12.2024 № 487.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.