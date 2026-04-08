В Подмосковье обучили арбитражных управляющих

В Подмосковье продолжается подготовка арбитражных управляющих по Единой программе обучения. В феврале и марте 2026 года экзамен успешно сдали 11 из 12 слушателей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программы дополнительного обучения реализуются совместно с представителями управления на базе Московского финансово-юридического университета МФЮА и центра подготовки управляющих. Обучение направлено на повышение профессионального уровня специалистов в сфере антикризисного управления.

Программа включает правовое обеспечение процедур банкротства, законодательство РФ о банкротстве и оценочной деятельности, экономические аспекты арбитражного управления и практику работы арбитражного управляющего.

В феврале и марте состоялись заседания комиссии по приему теоретического экзамена. К испытанию допустили 12 человек, 11 из них успешно подтвердили квалификацию. В ближайшее время им выдадут свидетельства о сдаче экзамена. После прохождения стажировки и вступления в саморегулируемую организацию они получат официальный статус арбитражных управляющих.

«В своей деятельности арбитражный управляющий при проведении процедур банкротства должен обеспечивать прозрачность процедуры и своевременно информировать кредиторов обо всех ключевых этапах и решениях. Качество проведения процедур напрямую зависит от его компетентности и знания законодательства», — отметил начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар.

Получить информацию о деятельности арбитражного управляющего можно на сайте его саморегулируемой организации, через сервис «Проверь арбитражного управляющего» и электронный сервис «Регистр арбитражных управляющих».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.