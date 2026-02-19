В Подмосковье объявили конкурс на благоустройство парка в Мытищах

Конкурс на второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха объявили в городском округе Мытищи. Работы проведут на территории площадью 13,2 га, завершить их планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах. Речь идет о втором этапе обновления общественного пространства.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха города Мытищи (второй этап)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В рамках закупки планируется благоустроить территорию площадью 13,2 гектара. Работы выполнят по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.