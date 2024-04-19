сегодня в 12:24

В Подмосковье рассказали об оценки недвижимости для оформления ипотеки

От оценочной стоимости жилья зависит сумма займа и процентная ставка. Так кредитные организации уменьшают риск невозвратных средств. Если клиент не сможет выполнить взятые обязательства, банк продаст ипотечную квартиру и вернет себе сумму задолженности.

Обычно для оценки банки предлагают список аккредитованных ими организаций, но можно также предложить кредитору другую страховую из реестра саморегулируемых организаций (РСО).

На оценку квартиры в основном влияют базовые характеристики: площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение дома и инфраструктура. Могут учитываться уникальные особенности, например панорамные виды из окна или историческая ценность здания.

Возможные проблемы при оценке: некомпетентный оценщик — во избежание проблем необходимо обращаться в проверенную организацию; перепланировки — следует проверить их законность; цена квартиры выше, чем до оценки — можно договориться с собственником о скидке или доплатить разницу.

Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.