В Подмосковье объяснили, как продать подаренную квартиру

Если у квартиры один взрослый собственник, для сделки достаточно паспорта и договора купли-продажи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Продавец собирает документы, находит покупателя и заключает с ним сделку. Если квартира в общей собственности или принадлежит ребенку, придется взять согласие других владельцев или разрешение на сделку в органах опеки и попечительства.

Новый владелец может продать подаренную ему квартиру сразу же после того, как официально станет собственником, то есть после внесения Росреестром сведений о сделке в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Еще до того, как приступить к поиску покупателя, стоит убедиться в наличии всех необходимых документов: паспорт; проект договора купли-продажи и акт приема-передачи; выписка из ЕГРН; договор дарения, на основании которого вы стали владельцем квартиры; технический паспорт на квартиру; нотариальная доверенность (если продажу осуществляет не собственник).

Также могут потребоваться: справка о дееспособности продавца; разрешение органов опеки и попечительства (если находится в собственности у несовершеннолетнего ребенка); свидетельство о рождении ребенка; справка о составе семьи.

Согласие супруга на продажу подаренной квартиры не требуется. Так как имущество получено одним из супругов в подарок, поэтому не является общей собственностью.

Надо ли платить налог с продажи подаренной квартиры? Все зависит от того, сколько времени она находится в собственности нового владельца перед продажей. Если подаренная квартира в вашей собственности уже 3 года или ее стоимость меньше 1 млн рублей, то ее можно продать без уплаты налога.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.