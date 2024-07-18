В Подмосковье объяснили, как избежать долгов при покупке или наследовании жилья

Новый собственник жилья обычно не отвечает за долги предыдущих владельцев по оплате ЖКУ. Обязанность по оплате ЖКУ возникает у нового владельца с момента вступления в права собственности или заключения договора найма в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Исключения из правил

Долги по взносам на капремонт. В отличие от коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт привязаны к собственности, а не к собственникам. Это означает, что неоплаченные предыдущими хозяевами взносы на капитальный ремонт переходят к новым владельцам (часть 3 статья 158 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Долги по наследству. При вступлении в наследство новый собственник получает не только имущество, но и обязательства по оплате имеющихся задолженностей за ЖКУ.

Как избежать неприятностей: запросить справку об отсутствии задолженностей по всем жилищно-коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт перед покупкой жилья; заключить договор купли/продажи с учетом возможных долговых обязательств, снизив стоимость жилья на сумму долга; подписать акт приема-передачи, указав все актуальные показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии; проверить задолженности (при вступлении в наследство) в управляющей компании или расчетном центре и оплатить долговую квитанцию; переоформить лицевой счет на нового собственника в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ, предоставив необходимые документы: паспорт собственника, выписку из ЕГРН, домовой книги, договор купли-продажи или найма, дарения и пр.

Адреса и режим работы всех офисов МосОблЕИРЦ доступны на сайте расчетного центра: www.mosobleirc.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.