В Подмосковье объяснили, что дает постановка дома на кадастровый учет
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. Теперь за покупателя это может сделать застройщик за 24 часа, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Кадастровый учет — это система регистрации и учета земельных участков, зданий и сооружений. Она помогает определить их владельцев, границы и характеристики. Это необходимо для контроля использования земли, оценки ее стоимости, налогообложения и решения других вопросов с недвижимостью.
Что можно сделать с недвижимостью
Зарегистрировать права собственности на квартиру. Для регистрации права собственности в Росреестре (для новостроек) необходимы передаточный акт на квартиру и квитанция об оплате государственной пошлины.
Прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно предоставить сведения о регистрации, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заявление.
Записать детей в школу или детский сад. Необходимо предоставить сведения о регистрации, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, медицинскую карту и заявление.
Иные юридические действия. Например, для получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе также может потребоваться кадастровый учет. Нужно представить документы в зависимости от ситуации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.