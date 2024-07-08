сегодня в 13:10

В Подмосковье объяснили, что дает постановка дома на кадастровый учет

В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. Теперь за покупателя это может сделать застройщик за 24 часа, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Кадастровый учет — это система регистрации и учета земельных участков, зданий и сооружений. Она помогает определить их владельцев, границы и характеристики. Это необходимо для контроля использования земли, оценки ее стоимости, налогообложения и решения других вопросов с недвижимостью.

Что можно сделать с недвижимостью

Зарегистрировать права собственности на квартиру. Для регистрации права собственности в Росреестре (для новостроек) необходимы передаточный акт на квартиру и квитанция об оплате государственной пошлины.

Прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно предоставить сведения о регистрации, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заявление.

Записать детей в школу или детский сад. Необходимо предоставить сведения о регистрации, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, медицинскую карту и заявление.

Иные юридические действия. Например, для получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе также может потребоваться кадастровый учет. Нужно представить документы в зависимости от ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.