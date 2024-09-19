В Подмосковье назвали округа-лидеры, где продается больше всего новостроек

С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Специалисты VSN Group провели исследование, в рамках которого выяснили, какие городские округа, ближайшие к Москве, являются самыми дорогими в современных реалиях, а также рассказали о количестве экспонируемых лотов в данных локациях.

Самой дорогой локацией стал Красногорск — средний бюджет здесь составляет 10,4 млн рублей, а средняя цена за кв. м. — 222,6 тыс. рублей. В экспозиции находится 17 проектов, при этом почти 60% предложения относится к комфорт-классу.

В Одинцовском городском округе средний бюджет предложения находится на уровне 9,7 млн рублей, а средняя цена — 200,8 тыс. рублей за кв. м. В реализации здесь представлено 24 жилых комплекса, более 70% из них — сегмента «комфорт».

В городском округе Котельники средний бюджет покупки составил 9,6 млн рублей, средняя цена за кв. м. — 222,8 тыс. рублей. В этой локации строится лишь 6 новых проектов массового сегмента.

«Такие результаты объяснимы — эти 3 локации входят в топ-7 округов по количеству экспонируемых лотов — из 33 существующих округов. Это подтверждает их активное развитие, ведь примерно в 50% других локаций количество лотов в продаже — менее 500 штук, — комментирует генеральный директор компании VSN Group Яна Глазунова. — Важным преимуществом городского поселения Котельники остается наличие метро. Красногорск и Одинцовский округ, в свою очередь, располагаются рядом друг с другом в наиболее престижном направлении Московской области — Западном, традиционно отличающимся благоприятной экологией. Более того, в последние годы они активно развиваются девелоперами, а также улучшается вопрос транспортной доступности, что неизбежно приводит к увеличению среднего бюджета покупки».

«Более высокая стоимость недвижимости в Красногорске в сравнении с другими подмосковными округами — оправдана. В городе хорошая экология, развитая инфраструктура и транспортная доступность. Здесь есть несколько крупных рекреационных зон, например, Ивановские пруды, городской парк и Губайловский экопарк. А после того, как построили крупную дорожную развязку на Волоколамском шоссе в районе станции Павшино, и запустили МЦД-2 (Нахабино-Подольск), транспортная доступность вышла на качественно новый уровень. Добраться до столичного центра стало проще, чем из некоторых районов Москвы, где нет метро», — комментирует заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Что касается динамики спроса, то в топ самых продаваемых локаций вошел Ленинский округ с показателем 4968 ДДУ, Красногорск — здесь за рассматриваемый период было подписано 4136 договоров, а замыкает тройку лидеров Одинцовский округ с показателем 2740 ДДУ.

Топ-10 новостроек по количеству подписанных ДДУ в неполном 2024 году:

Ленинский округ — 4968;

Красногорск — 4136;

Одинцовский округ — 2740;

Мытищи — 2706;

Балашиха — 2285;

Люберцы — 1892;

Химки — 1445;

округ Пушкинский — 1207;

Котельники — 1200;

Домодедово — 694.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.