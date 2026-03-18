В Подмосковье нашли 17 га земли под туристические объекты

В Московской области выявили более 17 гектаров земли для строительства туристической инфраструктуры в Орехово-Зуевском, Дмитровском и Воскресенске. Участки подобраны в рамках проекта Росреестра «Земля для туризма», который действует с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проект «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. Его цель — вовлечение свободных земель в туристический оборот, привлечение инвесторов и повышение эффективности управления земельными ресурсами региона.

Сервис работает на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Он позволяет получить информацию о государственных и муниципальных участках, которые подходят для размещения туристических и рекреационных объектов, а также организовать их предоставление.

В настоящее время в Подмосковье подобраны территории общей площадью свыше 17 гектаров. Они расположены в Орехово-Зуевском, Дмитровском и Воскресенске. Анализ участков и оценку их туристического потенциала проводит оперативный штаб при управлении Росреестра по Московской области.

«Проект „Земля для туризма“ направлен на комплексное развитие туристической сферы, сохранение исторического и природного наследия, а также на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона», — отметил заместитель руководителя управления Егор Войтусенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.