В Подмосковье напомнили о внесении границ участков в ЕГРН

С 1 марта 2025 года сделки с земельными участками возможны только при наличии сведений о границах в Едином государственном реестре недвижимости. Новые требования также касаются оформления зданий и сооружений на таких участках, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом № 487-ФЗ. Теперь продать, подарить или иным образом оформить сделку с земельным участком можно только в случае, если его границы внесены в ЕГРН. Без установленных границ также нельзя поставить на кадастровый учет или зарегистрировать права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на участке.

Межевание подтверждает официальное установление границ на местности и внесение данных в реестр. Проверить наличие сведений можно, заказав выписку из ЕГРН на сайте Росреестра или в офисе МФЦ. Информация также доступна на публичной кадастровой карте портала «Национальная система пространственных данных» (nspd.gov.ru).

Если границы не установлены, собственники могут воспользоваться Электронной платформой кадастровых работ. Сервис позволяет подать заявку на подготовку межевого или технического плана, выбрать кадастрового инженера и заключить договор онлайн. Доступ к платформе открыт через личный кабинет по ссылке https://epkr.rosreestr.ru, а также через Госуслуги и официальный сайт Росреестра.

«Уточнение границ земельного участка — важная процедура, направленная на формирование достоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости. Актуальные данные о границах необходимы при распоряжении землей, строительстве и защите прав собственников. Своевременное проведение кадастровых работ позволяет гражданам уверенно распоряжаться своей недвижимостью», — отметил Антон Рыбников, заместитель начальника территориального отдела № 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.