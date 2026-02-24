В Подмосковье напомнили о необходимости межевания участков

Собственникам земельных участков в Подмосковье разъяснили порядок установления границ и последствия их отсутствия. С 1 марта 2025 года без уточненных границ нельзя продать, подарить или завещать землю, а также зарегистрировать объекты капитального строительства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Если границы земельного участка не установлены и сведения о них не внесены в ЕГРН, сделки с таким участком невозможны. Государственная регистрация прав будет приостановлена. Новые требования действуют с 1 марта 2025 года.

Ограничения распространяются и на объекты капитального строительства. Поставить их на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности нельзя, если участок под ними не имеет уточненных границ.

Для установления границ необходимо обратиться в БТИ Московской области и заказать межевание. Специалисты проводят точные геодезические измерения и готовят межевые планы, после чего сведения вносятся в ЕГРН. Это позволяет точно определить местоположение участка и защитить имущественные права владельца.

Проверить, установлены ли границы, можно через сервис «Публичная кадастровая карта» на портале «Национальная система пространственных данных», запросив информацию на сайте Росреестра или портале госуслуг, а также обратившись в МФЦ за выпиской из ЕГРН.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.