В Подмосковье начались встречи с садоводами по регистрации земли

Ежегодные встречи с владельцами участков СНТ стартовали в Московской области. Специалисты профильных ведомств разъясняют порядок регистрации недвижимости, постановки на кадастровый учет и снижения налоговой нагрузки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Встречи проходят с участием представителей министерства имущественных отношений Московской области, БТИ, Росреестра и других профильных ведомств. Одни из первых мероприятий состоялись в городском округе Ступино и Волоколамском муниципальном округе.

Садоводам разъясняют порядок регистрации прав на недвижимость по «дачной амнистии», которая предусматривает упрощенное оформление участков и строений, а также постановку объектов на кадастровый учет и перевод садовых домов в жилые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.