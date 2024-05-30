В Подмосковье начали строить завод по производству систем очистки воды

Компания «БКИ» приступила к строительству современного производственно-складского комплекса на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО). На новом предприятии в округе Солнечногорск компания займется производством оборудования и технологий промышленных и бытовых систем очистки воды, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Проект будет реализован в две очереди. Общий объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. На новом производстве будет создано не менее 200 рабочих мест. Компания уже приступила к строительству. Ввести в эксплуатацию первую очередь планируется до конца 2025 года, вторая очередь будет запущена через год, в 2026 году», — рассказала аместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производственно-складской комплекс общей площадью более 14 тысяч кв. метров будет построен на участке 4,7 га. Оборудование для очистки воды, которое будет производиться в Подмосковье, планируется поставлять фармацевтическим предприятиям, заводам по производству пищевой продукции, спортивным объектам с общественными бассейнами и обычным потребителям.

«Наша компания предлагает уникальные решения по водоподготовке и очистке, которыми мы гордимся. Многие, не задумываясь, ежедневно сталкиваются с нашими технологиями. Это может быть кофе в кофейнях и ресторанах, инъекция вакцины, которая также имеет в составе воду очищенную, произведенную нашей компанией или бассейн в спортивном клубе. Задача нашей компании — сделать потребление локальной воды доступным и безопасным при любой потребности», — отметил генеральный директор компании «БКИ» Андрей Купцов.

Производственные мощности нового завода в Солнечногорске будут рассчитаны на производство оборудования водоподготовки в объеме достаточном не только для модернизации существующих пищевых и фармацевтических производств России, но и для строительства новых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.