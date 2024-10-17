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В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставлено 167 объектов за неделю

С 7 по 11 октября 2024 года в Московской области на торги выставлено 167 объектов, из которых 129 земельных участка в аренду, 26 земельных участков на продажу, 8 нежилых помещений в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 1 объект под водопользование в целях использования акватории водного объекта для размещения понтонных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, в городском округе Шаховская на правах собственности можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 15 соток, расположенный в деревне Юрьево. Начальная цена — 493 965 руб.

В городском округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения садоводства, площадью 10 соток, расположенный в г. Истра. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 150 000 руб./год.

В Можайском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 11 соток, расположенный в деревне Левашово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 36 621,22 руб./год

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.