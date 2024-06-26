В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставлено 118 лотов за неделю

С 17 июня по 21 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 118 объектов, из которых 110 земельных участков в аренду, 6 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, сообщает пресс-служба ведомства региона.

В городском округе Егорьевск в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 7 соток, расположенный в с. Починки. Срок аренды — 20 лет, а начальная цена — 11 141 рублей в год.

В Богородском округе в аренду можно взять земельный участок площадью 20 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенный в д. Кудиново. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 377 553 рублей в год.

В Дмитровском округе аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток, расположенный в д. Кузнецово. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 500 000 рублей в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

О том, как приобрести участок для строительства дома через торги, как выкупить арендованный участок у государства, что такое земельно-имущественные торги подробно рассказывают в тг-канале комитета по конкурентной политике Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.