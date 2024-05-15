В Подмосковье на учетно-регистрационные действия поступило 172 тыс заявлений

На территории Московской области за апрель 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило свыше 172 тыс. заявлений в отношении объектов подмосковной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На государственный кадастровый учет поступило более 38 тыс. заявлений, а на государственную регистрацию прав — порядка 120 тыс. заявлений.

По количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило свыше 14 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано почти 13 тыс. заявлений, из которых более 86% — в электронном виде.

На регистрацию ДДУ в ведомство поступило свыше 5 тыс. заявлений, из которых более 95% — в электронном виде.

«Одной из приоритетных задач Росреестра является предоставление государственных услуг в электронном виде, что способствует сокращению сроков оказания государственных услуг, а также повышает эффективность взаимодействия Росреестра с гражданами и профессиональными участниками рынка недвижимости. Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны круглосуточно из любой точки России. На официальном сайте Росреестра приведены пошаговые инструкции получения каждой государственной услуги и сроки ее предоставления», — отметила Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.