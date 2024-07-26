Московский областной медколледж № 1 проверяют специалисты Мособлконтроля

Проверочной группе Мособлконтроля предстоит ознакомиться с содержанием всех первичных документов, касающихся образовательной деятельности учреждения, и сформировать выводы о достоверности отчетных данных о выполнении государственного задания. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Так, в рамках государственного задания учреждение за счет субсидии из бюджета Московской области ежегодно обучает порядка 6,5 тыс. студентов по образовательным программам среднего профессионального образования и порядка 11 тыс. работников медицинских организаций по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Ежегодный объем финансового обеспечения выполнения государственного задания составляет чуть менее 1 млрд рублей.

Московский областной медицинский колледж № 1 создан в 1961 году, расположен в городе Москве недалеко от станции метро «Проспект Мира».

За годы своего существования учреждение неоднократно претерпевало реорганизации и смену подведомственности. По результатам последней реорганизации, проведенной в 2022 году, Московский областной медицинский колледж № 1 был укрупнен.

В настоящее время, помимо головного корпуса, функционируют обособленные подразделения в 18 городах Московской области.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.