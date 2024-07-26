В Чехове, Домодедове и Раменском повысят надежность электроснабжения потребителей

Энергетики планируют заменить более 30 км сталеалюминиевого провода на новейший провод марки АНПВ (алюминиевый нетермообработанный высокопрочный), обладающий улучшенными характеристиками по механической прочности, вибрационной устойчивости, эксплуатационной вытяжке и самогашению колебаний. Также на воздушной линии будут заменены более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установлены 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.

Работы планируется завершить в течение трех месяцев.

В результате завершения ремонтных мероприятий будет повышено качество и надежность электроснабжения более 25 тыс. потребителей г. о. Чехов, Домодедово и Раменского округа.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и правительства Московской области», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.