В Подмосковье на торги выставлено свыше 130 лотов за неделю

На минувшей неделе, с 20 мая по 24 мая 2024 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 138 объектов, из которых 97 земельных участков в аренду, 34 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 4 нежилых помещения на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Подольск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток, расположенный в д. Гостилово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 60 983,12 рублей в год.

В городском округе Истра в аренду можно взять земельный участок площадью 29 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенный в д. Деньково. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 400 000 рублей.

В городском округе Чехов в собственность можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 8 соток, расположенный в г. о. Чехов, с. Стремилово. Начальная цена — 584 952 рублей.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.