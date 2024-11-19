В Подмосковье на торги выставлено 147 объектов за неделю

С 11 ноября по 15 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 147 объектов, из которых 111 земельных участков в аренду, 31 земельный участок на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 2 нежилых помещения на продажу и 1 объект водопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Коломна в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в д. Свиридоново. Срок аренды: 20 лет. Начальная цена — 100 тыс. рублей в год.

В городском округе Лотошино продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 7 соток, расположенный в д. Чекчино. Начальная цена — 296 223,11 рублей в год.

В Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 12,5 соток, расположенный в д. Юркино. Срок аренды: 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 35 045,51 рублей в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Если только один участник допущен к аукциону, то он сможет забрать лот по минимальной начальной стоимости.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.