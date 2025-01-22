В Подмосковье на торги выставили свыше 120 новых объектов

На минувшей неделе, с 13 января по 17 января 2025 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 127 объектов, из которых 94 земельных участка в аренду, 29 земельных участков на продажу, 1 лесной участок, 2 нежилых помещения в аренду и 1 нежилое помещение на продажу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, например, в городском округе Серпухов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9 соток, расположенный на ул. Карпова. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 386 609,85 руб. в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.