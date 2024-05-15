В Подмосковье на торги выставили 53 лота за неделю

С 6 по 8 мая 2024 года на торги в Подмосковье было выставлено 53 объекта, из них наибольшее количество в городских округах: Серпухов, Коломна, Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, в городском округе Серпухов с начала года было реализовано 34 земельных участка и доступно еще 39 лотов. К примеру, в д. Московка можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 644 тыс. рублей в год.

В городском округе Коломна с начала 2024 года жители уже взяли через торги 53 земельных участка. К участию доступно еще 45 лотов. В п. Биорки в аренду можно взять земельный участок площадью 9 соток под свободный вид деятельности. Начальная цена — 250 тысяч рублей в год. Срок аренды — 13 лет.

В городском округе Шаховская жители уже взяли 74 участка, доступно еще 19 лотов. В д. Якшино, ул. Центральная можно приобрести в собственность здание площадью 111,9 кв. метров с земельным участком площадью 6 соток под культурное развитие. Начальная цена — 1 млн рублей.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.