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В Подмосковье на торги выставили 163 лота за неделю

С 3 июня по 7 июня 2024 года на торги в Подмосковье было выставлено 163 объекта, из которых 106 земельных участков в аренду, 37 земельных участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 10 нежилых помещений в собственность, 6 нежилых зданий с земельными участками в собственность и 1 земельный участок, изъятый по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению на продажу посредством побочных торгов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8 соток, расположенный в д. Купелицы. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 188 219 руб/год.

В городском округе Зарайск в аренду можно взять земельный участок площадью 23 соток для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенный в д. Пронюхлово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 37 000 руб/год.

В городском округе Шатура аренду можно взять земельный участок под растениеводство площадью 6,6 га, расположенный в д. Васюковка. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 52 190,56 руб/год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.