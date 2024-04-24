В Подмосковье на торги выставили 134 лота за минувшую неделю

С 15 по 19 апреля на торги в Подмосковье было выставлено 134 объекта. Из них наибольшее количество представлено в городских округах Истра, Чехов и Подольск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, в городском округе Истра с начала года было реализовано 76 земельных участков и доступно еще 108 лотов. К примеру, в деревне Чаново можно взять в аренду земельный участок 7 соток для хранения автотранспорта. Срок аренды — 4 года 10 месяцев. Начальная цена — 150 тыс. рублей в год.

В городском округе Чехов с начала года жители уже взяли через торги 43 земельных участка. К участию доступно еще 38 лотов. В деревне Чепелево в аренду можно взять земельный участок, площадью 5 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Рядом расположена железнодорожная станция. Начальная цена — 585 тыс. рублей в год. Срок аренды — 10 лет.

В городском округе Подольск жители уже взяли 12 участков, доступно еще 25 лотов. В городе Подольск, ул. Почтовая, дом № 15 в аренду можно взять нежилое помещение площадью 78,4 кв. метров под свободный вид деятельности. Рядом расположены железнодорожные станции. Начальная цена — 166 тыс. рублей в год. Срок аренды — 10 лет.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.