В Подмосковье на торги выставили 12 участков, находящихся в областной казне

В Подмосковье на торги выставили 12 земельных участков, которые находятся в областной казне. Принять участие в земельно-имущественных торгах на право заключения договоров аренды могут все желающие — юридические и физические лица. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Площадь предлагаемых ведомством участков варьируется от 0,11 до 2,44 га. Восемь из них, расположенные в д. Гришино округа Чехов, можно арендовать сроком на 10 лет под сельскохозяйственное производство, три участка в городском округе Жуковский (г. Жуковский, ул. Мичурина) и муниципальных округах Раменский (д. Становое), Чехов предназначены под коммерческое использование, срок аренды — 13 лет 2 месяца. Еще один участок предлагается в аренду на срок 13 лет 2 месяца в городском округе Дубна под индивидуальное жилищное строительство.

Торги в Подмосковье проводятся Комитетом по конкурентной политике Московской области в электронной форме, преимуществом которых является то, что в них можно участвовать удаленно, 24/7, и такие сделки всегда юридически чистые.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России. Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер. Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подается заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион.

Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.