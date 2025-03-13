В Подмосковье на торги выставили 108 объектов за неделю

На минувшей неделе, с 3 по 7 марта 2025 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 108 объектов, из которых 87 земельных участков в аренду, 17 земельных участков на продажу и 4 объекта водопользования, сообщает пресс-служба вдомства.

Так, например, в Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 14 соток, расположенный в деревне Лютиково. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 19 592,18 руб. в год.

В муниципальном округе Луховицы продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, расположенный в д. Астапово. Начальная цена — 156 510 руб.

В городском округе Пушкинский в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8 соток, расположенный в с. Ельдигино. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 1 551 800 руб. в год.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.