В Подмосковье на торгах реализовали земельный участок всего за 29 тыс рублей

С 22 по 27 апреля на торгах был реализован самый бюджетный лот в Талдомском округе. Земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 5 соток расположен в д. Костолыгино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Стартовая цена начиналась от 8 тыс. рублей в год, но в процессе торгов годовая арендная плата увеличилась всего на 21 тыс. рублей и составила 29 тыс. рублей в год. В аукционе принимало участие 3 претендента.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.