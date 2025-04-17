В Подмосковье на кадастровый учет за I квартал поставили 31 многоквартирный дом

За первый квартал 2025 года подмосковное управление Росреестра внесло в Единый государственный реестр недвижимости данные о 31-м многоквартирном доме. Общая площадь жилых объектов превышает 880 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно внесенным сведениям, площадь 31-го многоквартирного дома рассчитана на 11 687 квартир. В общей сложности после ввода в эксплуатацию данных объектов новое жилье получили около 12 тыс. семей из Подмосковья.

«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется ведомством в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона. Развитие комфортной и современной инфраструктуры способствует повышению уровня жизни населения в регионе», — рассказал замруководителя управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.

В настоящее время в Подмосковье развитие жилищного строительства является одним из важнейших направлений. Благодаря появлению новых многоквартирных домов граждане могут переселиться в новое комфортное жилье.

Кроме того, специалисты сразу создают всю комфортную и безопасную среду рядом с многоквартирными домами — территории облагораживаются, а рядом возводятся все необходимые социальные объекты для качественной жизни.

Защитой имущественных интересов Московской области занимается министерство имущественных отношений. В его функции входит выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности региона, а также разрешений на размещение объектов на земельных участках, принадлежащих Подмосковью. Кроме того, ведомство согласовывает местоположение границ участков, смежных с земелей — собственностью Московской области, а еще принимает решение о передаче в безвозмездное пользование имущества, в том числе религиозным организациям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.