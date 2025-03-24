В Подмосковье на кадастровый учет поставлены дома на 2 143 квартиры

Подмосковье является одним из крупнейших регионов по строительству жилья. По данным наш.дом.рф , сегодня в Московской области работает 187 девелоперов, которые возводят свыше 190 тыс. квартир. На государственный кадастровый учет в Подмосковье управлением Росреестра в прошлом месяце поставлено 8 МКД общей площадью более 166,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья: Домодедовском — 2 МКД в ЖК «Прибрежный парк» на 687 квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров; Павлово-Посадском — 1 МКД в ЖК «Мой город» на 16 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. метров; Ленинском — 1 МКД в ЖК «Ново-Молоково» на 889 квартир общей площадью более 62,6 тыс. кв. метров; Волоколамском — 1 МКД в ЖК «Новый Благодар» на 98 квартир общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров; Одинцовском — 1 МКД в деревне Семенково на 75 квартир общей площадью более 23 тыс. кв. метров; Щелковском — 1 МКД в ЖК «Соболевка» на 272 квартиры общей площадью около 19 тыс. кв. метров; Дубна — 1 МКД в ЖК «Феникс» на 106 квартир общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда составляет более 166 тыс. кв. м и рассчитана на 2 143 квартиры, что позволило обеспечить жильем около 3 000 семей на территории Московской области.

Есть ряд важных действий для новоселов:

зарегистрироваться в квартире;

проверить отсутствие долгов за ЖКУ;

сменить замки;

оформить налоговый вычет;

добавиться в чат дома.

Лицевой счет:

открыть новый при покупке квартиры в новостройке;

переоформить старый при покупке «вторички».

Заключить договор или создать личный кабинет:

с управляющей компанией;

с энергосбытовой компанией;

с поставщиками газа и воды;

с оператором вывоза мусора.

Уведомить о смене пользователя или переоформить на себя:

интернет;

телевидение;

стационарный телефон;

домофон;

видеонаблюдение или охрану;

парковку;

телеантенну и радиоточку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.