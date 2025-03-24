В Подмосковье на кадастровый учет поставлены дома на 2 143 квартиры
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подмосковье является одним из крупнейших регионов по строительству жилья. По данным наш.дом.рф, сегодня в Московской области работает 187 девелоперов, которые возводят свыше 190 тыс. квартир. На государственный кадастровый учет в Подмосковье управлением Росреестра в прошлом месяце поставлено 8 МКД общей площадью более 166,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья: Домодедовском — 2 МКД в ЖК «Прибрежный парк» на 687 квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров; Павлово-Посадском — 1 МКД в ЖК «Мой город» на 16 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. метров; Ленинском — 1 МКД в ЖК «Ново-Молоково» на 889 квартир общей площадью более 62,6 тыс. кв. метров; Волоколамском — 1 МКД в ЖК «Новый Благодар» на 98 квартир общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров; Одинцовском — 1 МКД в деревне Семенково на 75 квартир общей площадью более 23 тыс. кв. метров; Щелковском — 1 МКД в ЖК «Соболевка» на 272 квартиры общей площадью около 19 тыс. кв. метров; Дубна — 1 МКД в ЖК «Феникс» на 106 квартир общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров.
Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда составляет более 166 тыс. кв. м и рассчитана на 2 143 квартиры, что позволило обеспечить жильем около 3 000 семей на территории Московской области.
Есть ряд важных действий для новоселов:
- зарегистрироваться в квартире;
- проверить отсутствие долгов за ЖКУ;
- сменить замки;
- оформить налоговый вычет;
- добавиться в чат дома.
Лицевой счет:
- открыть новый при покупке квартиры в новостройке;
- переоформить старый при покупке «вторички».
Заключить договор или создать личный кабинет:
- с управляющей компанией;
- с энергосбытовой компанией;
- с поставщиками газа и воды;
- с оператором вывоза мусора.
Уведомить о смене пользователя или переоформить на себя:
- интернет;
- телевидение;
- стационарный телефон;
- домофон;
- видеонаблюдение или охрану;
- парковку;
- телеантенну и радиоточку.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.