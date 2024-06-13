В Подмосковье на кадастр поставлены 9 многоквартирных домов за май

В Подмосковье за май 2024 года на кадастровый учет поставлены 9 жилых домов на 2 289 квартир. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в мае текущего года, составляет более 158 тыс. кв. метров.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья: в ЖК «Дом на Сиреневой» г. о. Щелково, в ЖК «Молодежный» г. о. Солнечногорск, в ЖК «Берег» г. о. Химки, в ЖК «Облака 2.0» г. о. Люберцы, в ЖК «Южное Пушкино» г. о. Пушкинский и др.

Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территорию и улучшить жилищные условия людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.