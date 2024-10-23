В Подмосковье на кадастр поставили 11 жилых домов в сентябре

В Подмосковье за сентябрь 2024 года на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных дома на 4356 квартир. Оперативно поставить объекты на кадастровый учет стало возможным благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастр — более 330 тыс. кв. метров. Это обеспечит жильем более 3,5 тысяч семей в Московской области.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья: г. о. Красногорск, г. о. Реутов, г. о. Химки, г. о. Подольск, г. о. Лобня, Ленинский г. о., Наро-Фоминский г. о. и Одинцовский г. о.

Постановка на кадастровый учет дает возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. Это позволяет: обеспечить граждан новым комфортным жильем и улучшить жилищные условия, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.