В Подмосковье на аукцион выставили недвижимость под строительство ТРЦ

ДОМ.РФ предлагает инвесторам недвижимость в Люберцах и Истре. Лоты подойдут под размещение сервисных бизнесов и строительство торгово-развлекательного центра с инфраструктурой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В Люберцах инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок 0,16 га и здание площадью 434,9 кв. м. Имущество предлагается использовать под размещение автосервиса, автомойки или склада. Комплекс находится по адресу: Октябрьский пр-т, дом № 403. Окружение представлено жилыми домами, нежилыми зданиями и промышленными объектами. Выезд на Октябрьский пр-т, главную магистраль города, — в 280 м. Остановка общественного транспорта «Институт горного дела» — в 215 м, остановка «ВИНИТИ» на Октябрьском пр-те — в 400 м. Расстояние до станции Панки МЦД-3 составляет 1,5 км, до выезда на МКАД — около 9 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 апреля.

В Истре пройдет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в отношении участков общей площадью 7,06 га. Здесь предполагается строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) площадью не менее 5 тыс. кв. м. Земля расположена вблизи ул. Советская. Окружение представлено коммерческими объектами, многоэтажной и частной жилой застройкой, незастроенными территориями. Остановка общественного транспорта «Лермонтовская школа» — в 380 м. Расстояние до центра города — около 1,5 км, до Новоиерусалимского монастыря — 2,3 км. По условиям договора КРТ, на участке, помимо ТРЦ, должны быть построены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект должен быть реализован в течение 5 лет. Прием заявок на участие в аукционе завершается 19 мая.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В декабре 2024 года в д. Жуковка (Одинцовский район) за 694,06 млн рублей был продан участок 1,05 га. В июле в Люберцах за 72,82 млн рублей были проданы помещения бывшего центра «Наука» общей площадью 2,7 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.