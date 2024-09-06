В Подмосковье можно зарегистрировать недвижимость в приаэродромной зоне

Федеральный закон, который внес изменения в ряд законодательных актов, касающихся порядка установления приаэродромных территорий, размещения в границах приаэродромных территорий объектов недвижимого имущества вступил в силу 3 года назад. Ранее при регистрации прав собственности жилых домов, хозяйственных построек и гаражей по «дачной амнистии» в приаэродромных зонах Московской области требовалось получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и согласование аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Благодаря нововведению жители Московской области имеют возможность регистрировать объекты бытовой недвижимости на территории приаэродромных зон без получения согласований и экспертиз.

Приаэродромная территория составляет 30 км от контрольной точки аэродрома, в пределах которой устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

Регистрация дома или сооружения по «дачной амнистии» в приаэродромных зонах, как и регистрация недвижимости, расположенной вне данных зон, дает ряд преимуществ: от прописки и возможности провести газ до получения налогового вычета до 260 тыс. рублей и снижения тарифа за электричество на 30%.

Для оформления объектов недвижимости понадобится минимальный комплект документов (техпаспорт на объект, который поможет сделать кадастровый инженер, заявление и декларация).

Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В области работает сервис помощи в регистрации — услуга «под ключ» от БТИ Московской области. Росреестр также оказывает услугу «Выездное обслуживание» — специалист приезжает непосредственно на дом. Ее можно заказать на сайте kadastr.ru Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II групп (если они являются собственниками жилья) эта услуга бесплатна. Всем остальным гражданам в Подмосковье нужно будет заплатить от 600 до 3000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.