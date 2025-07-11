Единый день диспансеризации пройдет в Мытищах 12 июля

12 июля диспансеризацию можно будет пройти сразу в четырех поликлиниках округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

Свое здоровье можно проверить по адресам:

поликлиника № 1 на ул. Воровского, стр. 2;

поликлиника № 2 на ул. Юбилейной, д. 10Б;

поликлиника № 3 на ул. Силикатной, д. 31Б;

поликлиника № 6 в мкр. Пироговский на ул. Советской, стр. 2 пом. 1.

Прием будет проводиться с 9:00 до 14:00, забор крови осуществляется с 8:00 до 12:00.

Заместитель главного врача Мытищинской больницы по медицинской части Екатерина Суслова призвала жителей относиться к своему здоровью серьезно и не упустить возможность проверить его.

«Нами ведется серьезная работа по организации диспансеризации населения. Все это делается для того, чтобы добиться максимального охвата медицинской помощью граждан с целью раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Ждем мытищинцев 12 июля в наших поликлиниках», — сказала Суслова.

В программу диспансеризации входят осмотр врачом-терапевтом, различные анализы, ЭКГ, флюорография, маммография. Перечень проводимых исследований зависит от возраста пациента.

Прием будет осуществляться без предварительной записи.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (495) 308-13-00 (в будни — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00, воскресенье — выходной).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.