Спасатели усилили контроль за безопасностью на воде в Шатуре

В Подмосковье пришла жара, и в ближайшие два дня столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Водоемы округа по количеству отдыхающих все больше похожи на курорты. Спасатели напоминают, что находиться в воде можно не более 20 минут, чтобы не получить тепловой удар. А еще ни в коем случае нельзя заплывать за буйки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

«Категорически запрещено заходить в воду в алкогольном опьянении. Алкоголь у воды — это зло. Дети только под присмотром родителей должны находиться. Желательно, чтобы были специальные нарукавники, спасательные жилеты, то есть за детей ответственность несут родители», — рассказал спасатель, старший смены ПСП ПСЧ 286 Руслан Кулаев.

Всего в Шатуре есть пять официальных пляжей. Это озеро Святое в Шатуре, озеро Юбилейное в Рошале, пруд у села Митинская неподалеку от Дмитровского Погоста и два пляжа на озере Белом.

Все они оборудованы с учетом требований безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.