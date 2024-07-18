В Подмосковье можно запретить проведение сделок с жильем без личного участия

Запретить проведение сделок с жильем без присутствия собственника можно на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия. Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Запрет защищает собственника от мошеннических действий. Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.

Чтобы оформить запрет, нужно: установить приложение «Госключ» и сгенерировать электронную подпись; подать заявление на госуслугах, заполнив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости; ﻿подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ; дождаться уведомления от Росреестра в личном кабинете.

Чтобы снять запрет, нужно: подать заявление на портале госуслуг; подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ»; в течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН; дождаться уведомления в личном кабинете.

Также есть случаи, когда запрет не действует.

Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано: нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки; ﻿любой стороной нотариально удостоверенной сделки; на государственную регистрацию прав при наследовании; на государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.