В Подмосковье можно самостоятельно собрать планировку будущей квартиры

Будущие жители ЖК «Равновесие» Одинцовского округа могут самостоятельно собрать планировку своей квартиры еще на этапе строительства. Девелопер в третьей очереди жилого комплекса запустил сервис «Конструктор планировок». Он позволяет покупателю самостоятельно собрать отвечающую его личным запросам планировку квартиры, а не выбирать из предложенных застройщиком решений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Конструктор планировок» дает возможность адаптировать пространство под стиль жизни клиента: сделать объединенную кухню-гостиную или две изолированные комнаты, добавить кладовую и другие опции. В каждом типе жилья количество планировок варьируется от 4 до 22. Все возможные конфигурации предварительно проработаны профессиональными архитекторами с учетом нормативов. В отличие от самостоятельной перепланировки, такой подход к разграничению пространства гарантирует то, что жилье окажется эргономичным», — заявил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

Дмитрий Железнов также отметил, что инновационный продукт в дальнейшем планируется масштабировать и на другие объекты.

В ЖК «Равновесие» «Конструктор планировок» будет доступен для одно-, двух- и трехкомнатных квартир до тех пор, пока будет возводиться монолит корпусов.

Квартиры в третьей очереди квартала «Равновесие» предлагаются с отделкой White Box, а также с готовой отделкой «под ключ», включая установленные кухню и технику. Таким образом, клиенты получат от застройщика конечный продукт, полностью готовый к проживанию.

ЖК «Равновесие» возводится вблизи города Одинцово. На масштабной площади 23 га расположено всего 11 домов клубного формата от 4 до 6 этажей — плотность застройки минимальна. В каждом из двух шестиэтажных домов третьей очереди запроектировано 350 квартир: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью от 28 до 91,2 кв. метров. Также в обоих корпусах появится одноэтажный подземный паркинг и кладовые.

Внутренняя территория жилого комплекса реализована по принципу «двор без машин» и предусматривает все для комфортного времяпровождения и отдыха: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки. На первых этажах жилых корпусов откроются кафе, рестораны и прочие объекты коммерческой инфраструктуры.

В рамках перовой очереди строительства в эксплуатацию введен детский сад на 360 воспитанников. Также на территории застройки запланировано строительство масштабного общеобразовательного кластера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.