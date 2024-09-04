В Подмосковье можно приобрести или арендовать земельный участок через торги

Приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Так, в городском округе Ступино на торгах реализован земельный участок под личное подсобное хозяйство площадью 682 кв. метра, расположенный в д. Соколова Пустынь. В результате торгов бюджет городского округа Ступино пополнился на сумму более чем 3,8 млн рублей.

В мкр. Северный г. Голицыно Одинцовского городского округа на торгах приобретен участок площадью 622 кв. метра под индивидуальное жилищное строительство более чем за 4,7 млн рублей.

Более 3,1 млн рублей поступило в бюджет городского округа Пушкинский в результате реализации земельного участка под ИЖС площадью 700 кв. метров, расположенного на ул. Аксакова д. п. Ашукино.

Торги по продаже земельного участка принесли в бюджет городского округа Клин свыше 5,3 млн рублей. Участок площадью 627 кв. метров предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Еще по двум участкам, находящимся в муниципальной собственности, на торгах приобретено право аренды. Стоимость аренды земельного участка площадью 1 228 кв. метров с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного в д. Владычино городского округа Химки, составила более 2,5 млн рублей, а право аренды земельного участка площадью 1 214 кв. метров под ведение садоводства, расположенного в г. Жуковский, выкуплено на торгах более чем за 25,2 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.