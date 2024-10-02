В Подмосковье могут разрешить делать открытыми балконы сложной геометрии

На VIII форуме проектировщиков Московской области в рамках деловой программы и сессии, посвященной жилищному строительству, главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина напомнила об изменениях, которые были внесены в региональные нормативы градостроительного проектирования, разрешающие, например, в некоторых случаях делать в жилых домах открытые балконы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Запрет на проектирование открытых балконов в новых жилых домах несколько лет назад был введен Московской областью, как и другими регионами, как способ сохранять облик фасадов от стихийного остекления. Все балконы должны были быть застеклены сразу по авторскому проекту.

«Долгое время в Московской области действовал стандарт, который говорил о том, что все балконы, за исключением французских, то есть менее полуметра, нужно было стеклить изначально, поскольку последующее самостоятельное остекление уродовало фасады. Но вместе с тем современные тенденции в архитектуре используют балконы, как мощный выразительный элемент, формирующий облик здания, и мы понимаем, что существуют такие типы балконов, которые застеклить невозможно. Поэтому мы детализировали требования к проектам», — отметила Александра Кузьмина.

К числу разрешенных открытых балконов относятся те, которые просто невозможно остеклить. То есть это не балконные перекрытия прямо друг над другом, которые можно «накрыть коробочкой», а балконы со сложной геометрией, а также определенные виды парапетов, на которые нельзя опереть стеклопакет. Примером может послужить проект жилого комплекса в Одинцово, в микрорайоне 7-7а, который планируется к строительству.

Автор проекта Станислав Кулиш, руководитель архитектурного бюро «Лабва Про», рассказывает, что в проекте ЖК была применена разнообразная геометрия балконов.

«На этом доме мы впервые в России использовали так называемые вылетные балконы длиной 2-2,5 метра на вылет. Когда вы находитесь на краешке этого балкона, вы не чувствуете себя частью дома, вы чувствуете себя в воздухе, как будто бы вы парите. Это ощущение настолько необычно, что все квартиры, которые имеют такие балконы, пользуются большей популярностью», — отметил Кулиш.

Александра Кузьмина также напомнила, что балконы являются не только принадлежностью квартиры, но и частью поверхности здания, т. е. общедолевого имущества, это значит, что у застройщика или управляющей компании есть механизм, чтобы воздействовать на собственников, решивших самовольно застеклить открытый балкон.

Архитекторов же решили не ограничивать, и дать им возможность делать интересную архитектуру. «Когда мы видим, что идея хороша, мы пытаемся найти разумные компромиссы и сделать их правилом, работающим для всех. Так получилось и с балконами. Если проектировщики хотят повышать качество застройки, а не пытаться бесконечно экономить на регионе, мы идем навстречу», — подытожила Александра Кузьмина.

Также с эстетической целью сохранения изначального облика фасадов новой застройки в нормативах появились уточнения относительно использования штукатурки для внешней отделки. Так, на фасадах объектов капитального строительства разрешили использовать штукатурку не более половины от общей поверхности стен и ограничили палитру.

«Это должна быть светлая гамма: белый, серый, бежевый цвет — оттенки штукатурки, не выгорающие на солнце, как темные пигменты, и не дающие с течением времени неремонтопригодный «рябой» фасад, покрытый пятнами», — пояснила главный архитектор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.