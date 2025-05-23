В Подмосковье к сервису «Стройка рядом с домом» обратились более 650 тыс раз

Онлайн-сервис «Стройка рядом с домом» доступен на Геопортале Подмосковья. Цифровой продукт позволяет узнать актуальную информацию о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, включая детали о функциональном назначении, текущей стадии реализации и наличии необходимых разрешений. Ресурс имеет удобный и понятный интерфейс, для получения сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер участка. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Статистика подтверждает востребованность сервиса: за период с января по май 2025 года количество запросов увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С начала 2025 года сервисом «Стройка рядом с домом» воспользовались более 40 тысяч раз, а общее количество обращений с момента запуска превысило 650 тысяч раз. Рост доверия к сервису — это сигнал, что люди хотят участвовать в жизни своих городов. Развитие сервиса направлено на повышение прозрачности градостроительной деятельности. Только за последний год мы добавили данные о 1000+ новых объектах, и эта информация постоянно актуализируется», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Функциональные возможности сервиса «Стройка рядом с домом»:

поиск по адресу или кадастровому номеру: вся информация о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира.

результаты поиска: информация о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство. К информации прилагаются фотофиксации объектов, что позволяет визуально оценить состояние стройки.

интерактивная карта: сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов добавил, что сервис вызывает большой интерес на протяжении шести лет его функционирования.

«Раньше для получения информации приходилось обращаться в ведомства. Теперь все есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. «Стройка рядом с домом» — пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», — отметил Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.