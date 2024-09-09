В Подмосковье к 9 земельным услугам подключены сервисы предпроверки

Прежде чем воспользоваться услугами министерства имущественных отношений Московской области перед обращением важно узнать, есть или нет ограничения оборотоспособности земельного участка. Электронный сервис предпроверки подключен к 9 земельным услугам ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Проверить участок на ограничения можно по следующим услугам:

перераспределение земель;

предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов;

установление соответствия ВРИ классификатору;

установление соответствия вида разрешённого использования классификатору;

отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории;

перевод земельного участка из одной категории в другую;

установление сервитута на земельные участки МО;

выдача разрешения на использование участка МО;

согласование границ земельных участков, смежных с земельными участками МО.



Если ранее результат предоставления государственных услуг нужно было ждать 15 рабочих дней, сейчас жители Подмосковья смогут проверить участок и получить справку, где будут указаны ограничения, всего за 2 дня.

Для того чтобы узнать есть ли ограничения на земельном участке, в разделе «Земля и стройка» на региональном портале госуслуг (РПГУ) необходимо найти нужную услугу, выбрать муниципалитет и указать кадастровый номер или координаты интересующей вас территории, далее в автоматическом режиме заявитель получает доступ к сервису «градпроработка», в котором и будут отражены ограничения данного участка или их отсутствие.

Также на портале есть подробные инструкции, куда необходимо обращаться при выявлении каждого из ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.