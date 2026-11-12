Собственники 3144 земельных участков в Подмосковье изменили вид разрешенного использования за 10 месяцев 2026 года. В бюджет поступило свыше 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За 10 месяцев Минмособлимущество приняло 5167 положительных решений об изменении вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков на общую сумму 23,3 млрд рублей. Собственники 3144 участков изменили ВРИ, обеспечив поступление в бюджет свыше 1,4 млрд рублей.

ВРИ определяет, для каких целей собственник может использовать землю в соответствии с установленными требованиями. Если планы не соответствуют действующему ВРИ, для реализации проекта может потребоваться его изменение. В Подмосковье с 2014 года за переход на виды использования, предусматривающие различные виды жилой застройки, взимается плата.

Изменить ВРИ можно не для каждого участка. Это зависит от градостроительной документации, территориальной зоны, градостроительных регламентов и других ограничений. Перед подачей документов необходимо проверить, допускается ли нужный вид использования.

Узнать размер платы можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг Московской области. Протокол искусственного интеллекта помогает заполнить основные сведения об участке, проверить данные и соответствие действующего ВРИ классификатору. Сервис также подсказывает, можно ли изменить ВРИ бесплатно.

В течение 12 рабочих дней после подачи заявления заявителю направляют уведомление с суммой платы и платежными реквизитами. После оплаты можно обратиться в Росреестр для оформления нового ВРИ и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.