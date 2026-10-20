В Подмосковье изменили порядок государственного земельного надзора

Изменения в порядке государственного земельного надзора вступили в силу 1 октября 2026 года. Они предусматривают применение современных технологий и усиление профилактики нарушений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Управление Росреестра по Московской области разъяснило изменения, предусмотренные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением правительства РФ от 01.07.2026 № 811.

При земельном надзоре допускается применять беспилотники, средства автоматической фото- и видеофиксации, пространственные данные с пилотируемых и космических аппаратов.

Выявление индикатора риска служит основанием для подготовки мотивированного представления и решения о контрольном мероприятии. Окончательные выводы о нарушениях делают исключительно по итогам выездной проверки и отражают в акте.

Ключевые индикаторы риска, в том числе выявляемые дистанционно: • размещение объектов строительства на участке, правовой режим которого не допускает возведения зданий и сооружений; • отклонение фактических границ от сведений Единого государственного реестра недвижимости сверх допустимой точности определения координат, в том числе с затрагиванием государственных или муниципальных земель; • признаки неиспользования земель населенных пунктов, кроме участков, где строительство не предусмотрено.

При документарных проверках запрашиваемые документы можно направлять через Госуслуги или мобильное приложение «Инспектор». Это упрощает обмен информацией и снижает необходимость личного обращения.

«Цифровизация системы государственного земельного надзора направлена на обеспечение адресного реагирования в зонах повышенного риска нарушений», — пояснил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Он назвал приоритетами профилактику, своевременное выявление признаков нарушений с помощью технических средств и прозрачность процедур для граждан и бизнеса. Управление продолжает разъяснять земельное законодательство, уделяя особое внимание консультациям садоводов, владельцев участков для индивидуального жилищного строительства, малого бизнеса и профессионального сообщества.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.