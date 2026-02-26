В Подмосковье изменили график приема БТИ в офисах МФЦ

График работы окон БТИ в ряде офисов МФЦ Московской области изменили для повышения качества и доступности услуг. Новое расписание действует в нескольких городских и муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Изменения коснулись офисов в Павлово-Посадском округе (Электрогорск, Павловский Посад), Электростали, Богородском округе (Ногинск), Одинцовском округе (Звенигород, Голицыно), Орехово-Зуевском округе (Куровское), Шатуре, Рузском округе (Тучково), Лотошине, Шаховской и Можайске. Здесь прием ведут со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу — с 9.00 до 16.45.

В Лыткарине окно БТИ работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00. В Дзержинском и Дубне установлен график с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

В Серпухове, Чехове, Подольске и Кашире прием ведут по будням с 9.00 до 18.00 и в субботу с 9.00 до 13.00. В Пушкине, Королеве, Долгопрудном, Мытищах и Сергиевом Посаде окна БТИ открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу — с 10.00 до 14.00.

В остальных офисах МФЦ график остался прежним. Уточнить режим работы можно по телефону кол-центра +7 (498) 568-88-88 или в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.