В Подмосковье инспекторы пресекают нарушения земельного законодательства

Соблюдать земельный кодекс обязаны все, поэтому инспекторы муниципального земельного контроля проверяют физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В первую очередь работа проводится по недопущению нарушений в профилактических целях. Если же в ходе обследования выявляются нарушения, то инспекторы правообладателю выдают предостережение. Об этом сообщает пресс-служба м инистерства имущественных отношений Московской области.

Так, к примеру, инспекторы МЗК администрации городского округа Балашиха зафиксировали хранение автотранспортных средств на земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство, что является нецелевым использованием.

После выданного предостережения собственник принял решение изменить вид разрешенного использования на соответствующий его коммерческой деятельности, а именно: «объект дорожного сервиса, Ремонт автомобилей, Производственная деятельность, хранение автотранспорта».

Инспекторы из Богородского округа при проведении обследования также выявили использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением. Было установлено, что участок с видом разрешенного использования «для объекта материально-технического снабжения (склад)» используется в предпринимательской деятельности, связанной с продажей товаров и предоставлением услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Предостережение правообладатель проигнорировал, что подтвердило повторное выездное обследование, именно поэтому администрация обратилась в суд. И только после поданного иска нарушение было устранено путем смены ВРИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.