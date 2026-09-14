В Подмосковье фермеры получили без торгов более 1,8 тыс га земли

Крестьянско-фермерские хозяйства с января по август 2026 года получили без торгов 1882,56 га муниципальных и неразграниченных сельхозземель в 21 округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Крестьянско-фермерские хозяйства с января по август 2026 года получили без торгов 1882,56 га сельскохозяйственных земель из муниципальной и неразграниченной собственности. Поддержку получили около 50 хозяйств в 21 округе Подмосковья.

«Предоставление земли сельскохозяйственного назначения без торгов — один из способов поддержки подмосковных крестьянско-фермерских хозяйств, от которых напрямую зависит развитие всего аграрного сектора региона. Земля для фермеров — это база и главный производственный ресурс, без которого невозможно дальнейшее развитие, расширение и процветание хозяйства», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Наибольшие площади предоставили хозяйствам в Кашире, Серебряных Прудах и Шатуре — в эти округа передали 1,3 тыс. га. Всего 69 участков выделили для растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, сенокошения и овощеводства в Клину, Шатуре, Егорьевске, Серпухове, Шаховской, Можайском, Талдомском, Рузском, Кашире, Коломне, Луховицах, Богородском, Павлово-Посадском, Ступине, Серебряных Прудах, Волоколамском, Наро-Фоминском, Дмитровском, Раменском, Зарайске и Пушкинском округах.

Заявление на аренду участка без торгов можно подать на региональном портале госуслуг. Услуга доступна для земельных участков в собственности Московской области, а также услуга — для муниципальных и неразграниченных земель.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.