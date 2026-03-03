В Подмосковье фермерам передали 126 га земли без торгов

С начала 2026 года фермерские хозяйства в семи округах Подмосковья получили более 126 гектаров сельхозземли без торгов сроком до пяти лет. Участки передало региональное ведомство для развития аграрного производства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За два месяца 2026 года министерство предоставило крестьянско-фермерским хозяйствам 11 земельных участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Землю получили семь хозяйств в округах Клин, Егорьевск, Шатура, Серпухов, Шаховская, Можайский и Талдомский.

«Одиннадцать земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет по итогам работы министерства с начала текущего года. В январе фермерствам переданы 55,6 га земли, а в феврале площадь увеличилась еще на 70,8 га. Всего за два месяца переданы свыше 126,4 га сельхозземли», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Больше всего земли выделили в муниципальном округе Шатура — 50,5 га, в городском округе Клин — 33,6 га, в Можайском округе — 17,5 га. Участки планируют ввести в хозяйственный оборот в ближайшие годы.

В министерстве сельского хозяйства региона уточнили, что аграрии могут использовать землю для увеличения объемов производства и развития хозяйств. В 2026 году для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 40 видов субсидий и грантов. Подать заявление на аренду участка без торгов можно через региональный портал госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.