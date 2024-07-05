сегодня в 11:33

В Подмосковье достроят новый складской комплекс в 2025 году

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства складского комплекса на территории «Атлант-Парк» в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, застройщик ПСК «Атлант-Парк» возведет одноэтажное здание с антресольным этажом общей площадью порядка 39 тыс. квадратных метров. Новый складской комплекс предназначен для сдачи в аренду, здесь будут храниться различные негорючие товары в негорючей упаковке. Площадь антресоли для хранения составит 3,3 тыс. кв. метров. Склад запроектирован с учетом возможности приемки большегрузных автомобилей длиной до 18 метров.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.